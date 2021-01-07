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500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В школы Витебской области закупили полтысячи единиц современной компьютерной техники. Деньги, а это более миллиона рублей, выделило Министерство образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сертификат на компьютерный класс вручили 4-й витебской школе. Здесь ученики разрабатывают и реализуют различные веб-квесты. Их работа в соавторстве со студентами Витебского университета имени Машерова по продвижению национальных брендов через Instagram-маски попала в финал конкурса «100 идей для Беларуси».
Наталья Данилова, директор средней школы № 4 Витебска:
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Новые компьютеры также получили школы Бешенковичского, Городокского, Витебского районов. Обучаться на них ребята смогут сразу после каникул.
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Новости Беларуси. В школы Витебской области закупили полтысячи единиц современной компьютерной техники. Деньги, а это более миллиона рублей, выделило...
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