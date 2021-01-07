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500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

07.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В школы Витебской области закупили полтысячи единиц современной компьютерной техники. Деньги, а это более миллиона рублей, выделило Министерство образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

Сертификат на компьютерный класс вручили 4-й витебской школе. Здесь ученики разрабатывают и реализуют различные веб-квесты. Их работа в соавторстве со студентами Витебского университета имени Машерова по продвижению национальных брендов через Instagram-маски попала в финал конкурса «100 идей для Беларуси».

500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

Наталья Данилова, директор средней школы № 4 Витебска:
Эти новые компьютеры, конечно, будут использованы для того, чтобы мы и дальше шли, может быть, не очень большими, но уверенными шагами в развитии собственного учебного учреждения, в развитии педагогов и учащихся, в развитии их информационных компетенций. Потому что сейчас в современном мире это очень важно.

500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Распределяли, сразу скажу, именно по тем школам, где есть сегодня действительно острая нехватка, не в том даже плане, что их мало, а там, где ведется очень серьезная работа в этом направлении. Видим, что уже все работает. Дети даже приходят работать на каникулах. Абсолютно уверены, что в этой школе будут компьютерные классы все загружены.

500 компьютеров закупили для школ Витебской области. Средства выделило Минобразования

Новые компьютеры также получили школы Бешенковичского, Городокского, Витебского районов. Обучаться на них ребята смогут сразу после каникул.

Люди в материале: Наталья Данилова, Владимир Терентьев

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В школы Витебской области закупили полтысячи единиц современной компьютерной техники. Деньги, а это более миллиона рублей, выделило...
 
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