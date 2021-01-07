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Трамп пообещал уйти 20 января

07.01.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, демократу Джо Байдену, несмотря на то, что сам Трамп не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.



"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти", - процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.

Трамп, слова которого приводит Скавино, добавил, что, "хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".
 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, демократу Джо Байдену, несмотря на...
 
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