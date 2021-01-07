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Очередной рекорд: курс биткоина превысил 38 тысяч долларов
Источник материала: Хартия'97
Очередной рекорд: курс биткоина превысил 38 тысяч долларов
За последние 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 7,74%.
Курс биткоина вновь превысил свой исторический максимум после нескольких дней спада. По состоянию на 14:55 7 января по киевскому времени криптовалюта стоит $ 38,146.
Об этом свидетельствуют данные
За последние 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 7,74%.
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За последние 24 часа стоимость криптовалюты выросла на 7,74%.
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