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Дания заявила о бойкоте ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

07.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дания заявила о бойкоте ЧМ по хоккею, если он пройдет в Минске

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  • 7.01.2021, 16:11
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Фото: БЕЛТА

Глава датского хоккейного союза заявил, что северные страны также разделяют позицию Копенгагена.

Директор датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация рассматривает вариант бойкотирования ЧМ-2021, если он пройдет в Минске, сообщает «Трибуна».

– Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране.

Уже в прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения ЧМ в Минске.

Ожидаем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу

– Что вы будете делать, если игроки не захотят ехать на ЧМ в Минске?

– Ну тогда я могу прыгать и танцевать сколько захочу. Но я просто не думаю, что мы зайдем так далеко. Полагаю, что к тому времени будет решение от ИИХФ по Минску. И это также мое четкое послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения, – заявил Ларсен.

Ульрик Ларсен заявил, что встречался с представителями федераций соседних стран и остался убежден, что все северные страны разделяют позицию Дании в отношении проведения ЧМ в Минске.

– Будет сложно, если Дании придется отказаться от ЧМ как одна страна. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг ЧМ в Минске. И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не заметить происходящего.

Но пока мы только сказали ИИХФ, что они должны найти решение по ЧМ в Минске. Они организаторы чемпионата мира и знают нашу позицию, – заявил Ларсен.

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Теги: Минск
 
 
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Глава датского хоккейного союза заявил, что северные страны также разделяют позицию Копенгагена.
 
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