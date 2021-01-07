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Биткоин вырос до 38 тысяч долларов

07.01.2021 16:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На православное Рождество биткоин установил новый рекорд, поднявшись в стоимости до 38 тыс. долларов.

На последних торгах биткоин вырос на 2,73% и в пике достиг 38,1 тыс. долларов.

Напомним, новое победное шествие само       й популярной криптовалюты началось в ноябре после длительной паузы. К Новому году криптовалюта подошла вплотную к рубежу в 30 тыс. долларов, а после праздников – продолжила свой стремительный рост.

На днях даже Александр Лукашенко обратил внимание на биткоин и заявил, что Беларусь вполне может производить майнинг этой криптовалюты. Правда, это вызвало насмешки в IT-сообществе, которое начало шутить, что производить биткоин мы можем, а вот паковать его некуда, так как нет упаковочного картона.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На православное Рождество биткоин установил новый рекорд, поднявшись в стоимости до 38 тыс. долларов.
 
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