Биткоин вырос до 38 тысяч долларов

Источник материала: Ежедневник

На православное Рождество биткоин установил новый рекорд, поднявшись в стоимости до 38 тыс. долларов.

На последних торгах биткоин вырос на 2,73% и в пике достиг 38,1 тыс. долларов.

Напомним, новое победное шествие само й популярной криптовалюты началось в ноябре после длительной паузы. К Новому году криптовалюта подошла вплотную к рубежу в 30 тыс. долларов, а после праздников – продолжила свой стремительный рост.

На днях даже Александр Лукашенко обратил внимание на биткоин и заявил, что Беларусь вполне может производить майнинг этой криптовалюты. Правда, это вызвало насмешки в IT-сообществе, которое начало шутить, что производить биткоин мы можем, а вот паковать его некуда, так как нет упаковочного картона.