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Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов

07.01.2021 16:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Члены двух палат Конгресса США согласились с позицией выборщиков, которая признала победителем выборов президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Следует отметить, что утверждение итогов выборов затянулось из-за акций протеста, когда сторонники Дональда Трампа, прорвали оцепление и сумели войти в здание Капитолия. Пришлось проводить силовую операцию по освобождению административного здания и даже применить огнестрельное оружие.

Согласно последней информации полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли не менее четырех человек, в том числе одна женщина.

 
 
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Члены двух палат Конгресса США согласились с позицией выборщиков, которая признала победителем выборов президента кандидата от Демократической партии Джо...
 
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