Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов

Источник материала: Ежедневник

Члены двух палат Конгресса США согласились с позицией выборщиков, которая признала победителем выборов президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Следует отметить, что утверждение итогов выборов затянулось из-за акций протеста, когда сторонники Дональда Трампа, прорвали оцепление и сумели войти в здание Капитолия. Пришлось проводить силовую операцию по освобождению административного здания и даже применить огнестрельное оружие.

Согласно последней информации полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли не менее четырех человек, в том числе одна женщина.