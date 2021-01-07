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Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов
07.01.2021 16:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Члены двух палат Конгресса США согласились с позицией выборщиков, которая признала победителем выборов президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Следует отметить, что утверждение итогов выборов затянулось из-за акций протеста, когда сторонники Дональда Трампа, прорвали оцепление и сумели войти в здание Капитолия. Пришлось проводить силовую операцию по освобождению административного здания и даже применить огнестрельное оружие.
Согласно последней информации полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли не менее четырех человек, в том числе одна женщина.
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Члены двух палат Конгресса США согласились с позицией выборщиков, которая признала победителем выборов президента кандидата от Демократической партии Джо...
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