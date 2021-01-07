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Они составят компанию. На одной железнодорожной станции путников ждут забавные незнакомцы
Источник материала: СТВ
Наверное, вы уже слышали про кафе, где за столиками сидят игрушечные панды. Это и забавно, и помогает людям, которые приходят одни, не грустить.
Как
Лягушек в японском языке называют «kaeru», что созвучно со словом, которое обозначает «вернуться домой». Поэтому считается, что лягушки помогают путникам возвращаться домой в целости и сохранности. Так что эти создания как ни одно другое животное подходят для железнодорожной станции.
Стоит отметить, что фигурки лягушек были установлены в рамках художественного проекта в 2018 году. А ещё в этом городе есть «лягушачий» мост.
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Наверное, вы уже слышали про кафе, где за столиками сидят игрушечные панды. Это и забавно, и помогает людям, которые приходят одни, не грустить.
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