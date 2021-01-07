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Даже в Рождество Лукашенко пугает народ

07.01.2021 16:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко продолжает запугивать белорусский народ. Выступая в Рождество перед прихожанами минского храма Воздвижения Креста Господня Александр Лукашенко высказался об участниках протестов и реакции властей на акции.

Даже в Рождество Лукашенко пугает народ
Фото president.gov.by

«Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю, чтобы люди, живущие хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии и все познается в сравнении. Это не я придумал. Это аксиома», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, «кругом идут информационные войны и развернулась страшная драка за умы людей». «Используют любой случай, даже вот эту пандемию. Но я вас предупреждал еще в начале прошлого года: пройдет эта пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое — то, что принадлежит нам», — заявил Лукашенко

Он упомянул о событиях, произошедших накануне в США. «Кто бы мог, владыко, подумать, — обратился он к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину, — что сегодня в ночь будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди».

«Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель».

«Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это — главное. И я вас прошу об одном: чтобы с вашей стороны было понимание», — сказал Лукашенко.

Он также считает, что в Беларуси сохранен межрелигиозный и межэтнический мир. «Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Нет этой межнациональной и межрелигиозной драки. Это надо сохранить», — резюмировал Лукашенко.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что «со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма».

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко продолжает запугивать белорусский народ. Выступая в Рождество перед прихожанами минского храма Воздвижения Креста Господня Александр Лу
 
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