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Карикатура дня. Джокер-Трамп
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Посвящается последним событиям в Вашингтоне.
Иллюстрация @rodriguezmonos
Мексиканский художник Антонио Родригез, который и раньше рисовал карикатуры на Дональда Трампа, не обошел вниманием последние события в Вашингтоне. Он
На свежей карикатуре Трамп изображен на фоне дымящегося здания Капитолия, который 6 января
Свою работу Родригез назвал «La Última Broma» (Последняя шутка). Как отмечают эксперты, события в Вашингтоне могут дорого стоить политической карьере Трампа.
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Посвящается последним событиям в Вашингтоне.
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