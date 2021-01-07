Карикатура дня. Джокер-Трамп

Источник материала: Салiдарнасць

Посвящается последним событиям в Вашингтоне.





Иллюстрация @rodriguezmonos

Мексиканский художник Антонио Родригез, который и раньше рисовал карикатуры на Дональда Трампа, не обошел вниманием последние события в Вашингтоне. Он изобразил уходящего с поста американского президента в образе киногероя Хоакина Феникса Джокера.

На свежей карикатуре Трамп изображен на фоне дымящегося здания Капитолия, который 6 января пытались захватить сторонники президента США, не согласные с итогами последних выборов.

Свою работу Родригез назвал «La Última Broma» (Последняя шутка). Как отмечают эксперты, события в Вашингтоне могут дорого стоить политической карьере Трампа.