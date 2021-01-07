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Рождественская пасхалка патриарха Кирилла Александру Лукашенко
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава РПЦ призвал власти Беларуси не решать проблемы силовыми методами.
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
В рождественском
Глава РПЦ призвал белорусов решать все вопросы мирно, но не затягивая их решение:
— Но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения.
Кроме того, патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы в Беларуси «прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы». Чтобы диалог между властью и народом, властью и обществом, проходил с участием всех сил, включая представителей религиозных общин.
Отметим, что это не первый призыв главы РПЦ к мирному разрешению протестов в нашей стране. 15 августа патриарх Кирилл выражал надежду на то, что «власть и все здоровые общественные силы» вступят в диалог для преодоления «возникшего напряжения».
Последнее обращение российского патриарха прозвучало на фоне сообщений о
В своем рождественском послании глава БПЦ митрополит Вениамин
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Глава РПЦ призвал власти Беларуси не решать проблемы силовыми методами.
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