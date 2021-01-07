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Рождественская пасхалка патриарха Кирилла Александру Лукашенко

07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава РПЦ призвал власти Беларуси не решать проблемы силовыми методами.

Рождественская пасхалка патриарха Кирилла Александру Лукашенко

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В рождественском интервью телеканалу «Россия-1» патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул «белорусский вопрос». При этом он напомнил про опыт Украины, который «должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми».

Глава РПЦ призвал белорусов решать все вопросы мирно, но не затягивая их решение:

— Но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения.

Кроме того, патриарх Кирилл высказал пожелание, чтобы в Беларуси «прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы». Чтобы диалог между властью и народом, властью и обществом, проходил с участием всех сил, включая представителей религиозных общин.

Отметим, что это не первый призыв главы РПЦ к мирному разрешению протестов в нашей стране. 15 августа патриарх Кирилл выражал надежду на то, что «власть и все здоровые общественные силы» вступят в диалог для преодоления «возникшего напряжения».

Последнее обращение российского патриарха прозвучало на фоне сообщений о предупреждении Белорусской православной церкви от властей Беларуси о возможном прекращении деятельности на территории страны. 

В своем рождественском послании глава БПЦ митрополит Вениамин говорил о «нелегком пути, пройденным нами в минувшем году». О непростых месяцах для православных верующих в поздравлении с Рождеством отмечала и Светлана Тихановская.

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Глава РПЦ призвал власти Беларуси не решать проблемы силовыми методами.
 
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