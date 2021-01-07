Дания не хочет ехать на ЧМ-2021, если он пройдет в Минске

Источник материала: Tut.by

Директор датского хоккейного союза Ульрик Ларсен заявил, что федерация не хочет ехать на ЧМ-2021, если он пройдет в Минске. Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на dr.dk.



Фото: Reuters

— Мы не хотим, чтобы наша сборная по хоккею выступала на чемпионате мира в Минске. Мы хотим, чтобы чемпионат мира прошел в другой стране.

Уже в прошлом году несколько наших хоккеистов критически высказались по поводу возможного проведения ЧМ в Минске. Ожидаем скорейшего разъяснения от ИИХФ по этому поводу.

— Что вы будете делать, если игроки не захотят ехать на ЧМ в Минске?

— Ну тогда я буду прыгать и танцевать. Но я просто не думаю, что всё зайдет так далеко. Полагаю, что к тому времени будет решение от ИИХФ по Минску. И это также мое четкое послание: необходимо найти другое решение по поводу места проведения, — заявил Ларсен.

Ульрик Ларсен заявил, что встречался с представителями федераций соседних стран и остался убежден, что все североевропейские страны разделяют позицию Дании в отношении проведения ЧМ в Минске.

— Будет сложно, если только одной Дании придется отказаться от ЧМ. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее вокруг чемпионата в Минске. И тогда ИИХФ будет сложнее остаться в стороне и не заметить происходящего.

Но пока мы только сказали ИИХФ, что они должны найти решение по ЧМ в Минске. Они организаторы чемпионата мира и знают нашу позицию, — заявил Ларсен.

Напомним, что решение по месту проведения ЧМ-2021 года будет принято IIHF в конце января — предположительно, 24−25 числа.