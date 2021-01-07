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Каршеринг Anytime уходит из Гомеля и Бреста

07.01.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сервис Anytime уходит из Гомеля и Бреста. Прокатные машины в этих городах будут доступны только до 14 января.


Фото: TUT.BY

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать в ваших городах, — сказано в прощальном письме. — И мы ужасно расстроены, что это время подходит к концу… Работа нашего сервиса напрямую зависит от спроса на автомобили. К сожалению, количество поездок в областных городах значительно ниже необходимого».

Представители сервиса сообщают об уходе с рынка заранее, чтобы у пользователей каршеринга было время спланировать свои поездки и не покупать долговременные проездные. По всем проездным от двух недель и более, которые были куплены недавно, обещают вернуть деньги за неиспользованные минуты.

В Гомель, напомним, каршеринг Anytime пришел 5 марта прошлого года, в Бресте же появился 14 мая.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Прокатные машины в этих городах будут доступны только до 14 января.
 
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