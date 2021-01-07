Источник материала: UDF



Кадр из видео

заявил Александр Лукашенко 7 января в «Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить», -7 января в Минске

«Ему угрожали пистолетом. Он просто шел с женой и детьми здесь, во дворе. Как нормальный мужик, конечно же, заступился. Жену вообще начали душить…».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко осудил неизвестных в штатском, терроризирующих мирных белорусов во дворах? «Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры…»

Однако Лукашенко запоздал со своими угрозами – эти неизвестные люди в спортивных костюмах в масках, вооруженные огнестрельным оружием уже несколько месяцев терроризируют всю Беларусь. И уже добрались до обычных дворов, в которых мирные граждане собираются вечерами пообщаться друг с другом и просто выпить чая.На днях одна такая группа совершила нападение на двор в микрорайоне Новая Боровая в Минске: запугивали местных жителей пистолетом, избивали тех, кто пытался выяснить, кто они такие. В итоге были задержаны более десяти человек.Один из задержанных просто заступился за жену, рассказали соседи:Судя по словам Лукашенко, очередным этапом действий этих неизвестных в штатском станет проникновение в жилища белорусов?