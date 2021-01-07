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Лукашенко осудил неизвестных в штатском, терроризирующих мирных белорусов во дворах?

07.01.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко осудил неизвестных в штатском, терроризирующих мирных белорусов во дворах?
Кадр из видео
По-другому интерпретировать слова белорусского правителя сложно.

«Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить», - заявил Александр Лукашенко 7 января в Минске.


Однако Лукашенко запоздал со своими угрозами – эти неизвестные люди в спортивных костюмах в масках, вооруженные огнестрельным оружием уже несколько месяцев терроризируют всю Беларусь. И уже добрались до обычных дворов, в которых мирные граждане собираются вечерами пообщаться друг с другом и просто выпить чая.



На днях одна такая группа совершила нападение на двор в микрорайоне Новая Боровая в Минске: запугивали местных жителей пистолетом, избивали тех, кто пытался выяснить, кто они такие. В итоге были задержаны более десяти человек.



Один из задержанных просто заступился за жену, рассказали соседи:

«Ему угрожали пистолетом. Он просто шел с женой и детьми здесь, во дворе. Как нормальный мужик, конечно же, заступился. Жену вообще начали душить…».




Судя по словам Лукашенко, очередным этапом действий этих неизвестных в штатском станет проникновение в жилища белорусов?
 
Теги: Минск
 
 
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