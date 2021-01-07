|
Биткоин, ты что творишь?! Курс перевалил за рекордные 38 000 долларов
Источник материала: Onliner
Курс биткоина за последние сутки впервые в истории превысил $38 тыс. Всего за неделю криптовалюта подорожала на $10 тыс. Такие данные приводит на графике ресурс CoinDesk.
Год назад, в начале января 2020-го, биткоин оценивался примерно в $8 тыс., и тогда сумма казалась небольшой: под конец 2017 года цена почти достигла $20 тыс. Весной, с началом пандемии, курс и вовсе падал ниже $5 тыс. Но сейчас биткоин воспрял.
Другие криптовалюты тоже стали дорожать. За неделю стоимость большинства криптовалют из первой десятки на CoinMarketCap выросла примерно на 50%.
2.5", SATA 3.0, контроллер Samsung MJX, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/520 MBps, случайный доступ: 98000/90000 IOps
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/380 MBps, случайный доступ: 50000/60000 IOps
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс биткоина за последние сутки впервые в истории превысил $38 тыс. Всего за неделю криптовалюта подорожала на $10 тыс. Такие данные приводит на графике ресурс...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)