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Биткоин, ты что творишь?! Курс перевалил за рекордные 38 000 долларов

07.01.2021 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Курс биткоина за последние сутки впервые в истории превысил $38 тыс. Всего за неделю криптовалюта подорожала на $10 тыс. Такие данные приводит на графике ресурс CoinDesk.

Год назад, в начале января 2020-го, биткоин оценивался примерно в $8 тыс., и тогда сумма казалась небольшой: под конец 2017 года цена почти достигла $20 тыс. Весной, с началом пандемии, курс и вовсе падал ниже $5 тыс. Но сейчас биткоин воспрял.

Биткоин, ты что творишь?! Курс перевалил за рекордные 38 000 долларов

Другие криптовалюты тоже стали дорожать. За неделю стоимость большинства криптовалют из первой десятки на CoinMarketCap выросла примерно на 50%.

Биткоин, ты что творишь?! Курс перевалил за рекордные 38 000 долларов
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Теги: Курсы валют
 
 
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Курс биткоина за последние сутки впервые в истории превысил $38 тыс. Всего за неделю криптовалюта подорожала на $10 тыс. Такие данные приводит на графике ресурс...
 
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