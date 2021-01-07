Биткоин, ты что творишь?! Курс перевалил за рекордные 38 000 долларов

Источник материала: Onliner

Курс биткоина за последние сутки впервые в истории превысил $38 тыс. Всего за неделю криптовалюта подорожала на $10 тыс. Такие данные приводит на графике ресурс CoinDesk.

Год назад, в начале января 2020-го, биткоин оценивался примерно в $8 тыс., и тогда сумма казалась небольшой: под конец 2017 года цена почти достигла $20 тыс. Весной, с началом пандемии, курс и вовсе падал ниже $5 тыс. Но сейчас биткоин воспрял.





Другие криптовалюты тоже стали дорожать. За неделю стоимость большинства криптовалют из первой десятки на CoinMarketCap выросла примерно на 50%.



