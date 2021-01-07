Алексей Вишневский приехал вторым на пятом этапе «Дакара»

Источник материала: Onliner Гоночный МАЗ Алексея Вишневского прибыл вторым к финишу пятого этапа ралли-рейда «Дакар-2021». Таким образом, он повторил результат прошлого заезда, сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ».

Пятый заезд привел болиды в поселок Эль-Кайсума. На спецучастке протяженностью 456 километров были камни и дюны. Но они не помешали самому молодому гонщику команды «МАЗа» финишировать вторым. Экипаж под управлением Вишневского проехал спецучасток за 3 часа и 38 минут. Он уступил меньше минуты лидеру спецучастка — россиянину Андрею Каргинову на «КАМАЗе». При этом лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал четвертым, отстав на 5 минут.













Успех Вишневского помог белорусской команде подняться в генеральной классификации с девятого места на восьмое. Отставание от лидера сократилось на 5 минут — до 1 часа и 25 минут.

Сергей Вязович преодолел трудности прошлого этапа и проехал маршрут. Он стартовал в заезде с 11-й позиции. Однако примерно на середине трассы у него возникли проблемы.

Шестой спецучасток отправит экипажи в город Хаиль. Им предстоит проехать 448 километров среди дюн (на отрезке много песчаных горок). После длительного заезда гонщикам дадут один день на отдых.

«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии. Гонка завершится 15 января.