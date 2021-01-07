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На что надеяться в 2021 году и в чем разница между верой и надеждой?
07.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде.
1:50 Почему надежда — это зло
4:00 Что такое "креативная безнадежность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь
9:45 Что значит надежда для христиан
12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"
14:35 "Верить" или "надеяться" — в чём разница?
16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд
24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию
28:00 На что надеяться в 2021 году
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