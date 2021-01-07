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На что надеяться в 2021 году и в чем разница между верой и надеждой?

07.01.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Страхи/Ошибки". Почему надежда — это зло

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, как люди отдают свою жизнь на откуп надежде. 

© AP
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1:50 Почему надежда — это зло

4:00 Что такое "креативная безнадежность" и как она поможет взять ответственность за собственную жизнь

9:45 Что значит надежда для христиан

12:20 "Зачем куда-то двигаться, если нет надежды на хороший исход событий"

14:35 "Верить" или "надеяться" — в чём разница?

16:45 Как избавиться от ложных (дисфункциональных) надежд

24:35 Как отсутствие надежды провоцирует снижение иммунитета и депрессию

28:00 На что надеяться в 2021 году

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