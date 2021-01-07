Компания Kia представила свой новый логотип

























Так Kia презентовала свой новый логотип, который вскоре повсеместно заменит хорошо известную эмблему (в том числе и на автомобилях). На самом деле прообраз нового логотипа был засвечен еще два года назад на концепте Imagine by Kia. Название написано иным шрифтом, который напоминает рукописную подпись, и лишено обрамляющего овала. Согласно корпоративной легенде, "новый логотип включает в себя элементы симметрии, ритма и подъема", которые "воплощают уверенность Kia и приверженность интересам клиентов". Одновременно объявлен и новый девиз марки: Movement that inspires, то есть "Движение, которое вдохновляет".