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Компания Kia представила свой новый логотип

07.01.2021 17:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В южнокорейском городе Инчон прошло пиротехническое шоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. В нем было использовано рекордное количество беспилотных летательных аппаратов (303 штуки), которые синхронно выпустили сотни фейерверков в рамках единого художественного представления, сообщает "Авторевю".







Так Kia презентовала свой новый логотип, который вскоре повсеместно заменит хорошо известную эмблему (в том числе и на автомобилях). На самом деле прообраз нового логотипа был засвечен еще два года назад на концепте Imagine by Kia. Название написано иным шрифтом, который напоминает рукописную подпись, и лишено обрамляющего овала. Согласно корпоративной легенде, "новый логотип включает в себя элементы симметрии, ритма и подъема", которые "воплощают уверенность Kia и приверженность интересам клиентов". Одновременно объявлен и новый девиз марки: Movement that inspires, то есть "Движение, которое вдохновляет".
 
 
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В южнокорейском городе Инчон прошло пиротехническое шоу, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса. В нем было использовано рекордное количество беспилотных...
 
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