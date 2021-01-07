Двух бойцов ММА зарезали в массовой драке в Дагестане

Сообщается, что Рамазан Амиров и Керим Хайрулаев разнимали участников драки в поселке городского типа Тарки, в которой принимали участие около 30 человек. В результате событий им были нанесены ножевые ранения. От полученных травм один из спортсменов скончался на месте, другой — в больнице.





По данным канала, конфликт произошел во время народного схода, на котором принимался вопрос о выселении семьи наркоторговца, убившего активиста Вали Абдурагимова, который боролся с распространением наркотиков и был застрелен на горе Тарки-Тау 3 января.





По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).