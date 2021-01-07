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Папа, дочь и косметика. Вот что бывает, если девочку вовремя не остановить
Источник материала: СТВ
Часто можно слышать мнение, что мужчины не приспособлены для воспитания детей. Может быть, в какой-то мере это правда. Мужчины для этого не годятся. Но после рождения дочерей суровые и брутальные мужики превращаются в папуль. И папули очень даже подходят для воспитания маленьких принцесс.
Девочкам позволяется буквально всё. Даже наложить папе макияж. Ресурс Bored Panda
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Часто можно слышать мнение, что мужчины не приспособлены для воспитания детей. Может быть, в какой-то мере это правда. Мужчины для этого не годятся. Но после...
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