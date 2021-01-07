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Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

07.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Штурм Капитолия, погибшие и раненые – так Конгресс утверждал Джо Байдена на пост 46-го президента. Его заседание удалось возобновить только ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

Перед началом обсуждения в знак протеста у Капитолия собралась многотысячная толпа сторонников Дональда Трампа. На штурм разъяренная толпа пошла по команде. Полиция отражала попытку осады светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Однако часть протестующих сумела прорваться внутрь. Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать. Внутри здания начались ожесточенные столкновения и погромы. 

Сторонники Трампа захватили Капитолий. В результате беспорядков погибли четыре человека

Охранники не могли справиться с толпой и бежали в страхе, теряя дубинки. Тем временем протестующие устроили настоящий беспредел – били стекла, закидывали ноги на стол, копались в документах, проверяли электронную почту конгрессменов. В ходе беспорядков погибли четыре человека. Как минимум один – от огнестрельных ранений.

Трамп пообещал беспрепятственно передать власть Байдену 20 января

На помощь из соседних штатов срочно отправили Нацгвардию. Только спустя три часа Капитолий удалось отбить. Конгрессменов по подземному туннелю вернули обратно в зал заседаний. Полиция задержала свыше 50 человек.

Дональд Трамп уже заявил, что хоть и не согласен с итогами выборов, но обеспечит беспрепятственную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации, которая пройдет 20 января. До этой даты мэр Вашингтона объявила о введении в городе режима ЧС.

Люди в материале: Дональд Трамп, Джо Байден, Мюриел Баузер

 
 
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Новости США. Штурм Капитолия, погибшие и раненые – так Конгресс утверждал Джо Байдена на пост 46-го президента. Его заседание удалось возобновить только ночью,...
 
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