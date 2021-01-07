ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России утвердили список приложений для обязательной предустановки на смартфоны и умные телевизоры

07.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В России утвердили список приложений для обязательной предустановки на смартфоны и умные телевизоры

1
  • 7.01.2021, 17:07
  • 1,606
В России утвердили список приложений для обязательной предустановки на смартфоны и умные телевизоры

Список отражает лоббистские интересы власти.

Правительство утвердило список российских программ для обязательной предустановки на все смартфоны, планшеты, компьютеры и умные телевизоры. Об этом говорится в распоряжении кабмина, которое опубликовано на портале правовой информации, пишет сайт currenttime.tv.

Для смартфонов и планшетов предусмотрены следующие приложения: «Яндекс» (поисковик, браузер, карты, диск), почта и новости Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Одноклассники» и OK Live, социальная сеть «ВКонтакте», платежная система MirPay, сервис «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», программа для доступа к российским сервисам applist.ru.

На компьютеры с Windows нужно установить программное обеспечение «МойОфис Стандартный. Домашняя версия«. В умных телевизорах должны появиться «Яндекс« и сервисы Wink, IVI, Первый канал, Okko, Premier, More.tv , «Смотрим», НТВ и Start.

Министерство цифрового развития России 8 декабря сообщило о формировании списка российских приложений для обязательной предустановки. В ведомстве тогда подчеркнули, что пользователи всегда смогут установить другие аналогичные программы по собственному желанию.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом«, список отражает не предпочтение жителей России, а лоббистские интересы министерства. Так, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заметил, что в список включили «устаревший мессенджер ICQ, который сейчас очевидно проигрывает по числу пользователей, например Telegram».

Рейтинг будет обновляться ежегодно до 1 августа. Отмечается, что решение о предустановке ПО – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

Закон об обязательной предварительной установке российских приложений на ввозимые в страну устройства должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года. В законе говорится, что устанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», а также стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомлі чарговы арышт за навагодні карагод у лесе — у ІЧУ зьмясьцілі настаўніцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by