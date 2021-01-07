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Архиепископ Святослав Логин: Пусть в новом году Беларусь вместо Ирода получит нового главу

07.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Архиепископ Святослав Логин: Пусть в новом году Беларусь вместо Ирода получит нового главу

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  • 7.01.2021, 16:42
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Архиепископ Святослав Логин: Пусть в новом году Беларусь вместо Ирода получит нового главу
Святослав Логин

Глава БАПЦ обратился к белорусам.

В своем рождественском послании глава Белорусской автокефальной православной церкви архиепископ Святослав Логин откликнулся на актуальные события в Беларуси.

«Во времена гонений нашей веры – говорится в Послании, – христиан пытали прилюдно, чтобы другие боялись принимать истинную веру, которая делает человека свободным от власти греха над ним. Похожим образом поступает и нынешняя власть на нашей родине. Но христианство выдержало тяжелые страдания, так как оно принесло в мир невиданную ранее любовь между людьми, которая является фундаментом нынешних моральных и государственных законов в свободных развитых странах.

Перед нами, как и перед современниками Рождества Христова, лежит выбор – принимаем мы в свое сердце Христа или отвергаем его, и тогда, соответственно, боремся со злом или покоряемся злу. Такой выбор является наибольшей ответственностью в нашей жизни.

Слышим иногда от священников о необходимости для примирения в обществе покаяния, но оно в первую очередь необходимо власти, которая открыто нарушает законы Божьи и государственные. Церковь сегодня должна не только молиться за здоровье заключенных и отпевать убитых мирных соотечественников, но и выразить свое видение современных событий в Беларуси по Христову учению, которое провозглашает...»

В завершение своего обращения к верующим архиепископ Логин пишет:

«Желаю всем, чтобы в новом году, вместо Ирода, внушающего страх и гнев, Беларусь получила настоящего благочестивого государственного хозяина, который бы служил своему народу, руководствуясь Божьими заветами, чтобы колядующие приходили к каждому белорусскому дому на родине и за рубежом, поздравляя всех — Христос родился! Славьте его!»

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