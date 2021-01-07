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Глава РПЦ осудил белорусских силовиков
Источник материала: Хартия'97
Глава РПЦ осудил белорусских силовиков
Патриарх Кирилл констатировал несогласие в белорусском обществе.
Такое мнение в рождественском интервью
«Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы», , — заявил он.
По словам владыки, нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе.
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Патриарх Кирилл констатировал несогласие в белорусском обществе.
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