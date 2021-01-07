Источник материала: Хартия'97

Глава РПЦ осудил белорусских силовиков 12 7.01.2021, 16:37

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл констатировал несогласие в белорусском обществе.

Такое мнение в рождественском интервью «Россия 1» высказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы», , — заявил он.

По словам владыки, нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе.

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