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Саснович вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

07.01.2021 17:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Абу-Даби.

Саснович вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

В первом круге белоруска без особых проблем преодолела сопротивление Анны Бондар из Венгрии — 6:2, 6:3.

В следующем раунде наша соотечественница сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой, которая попала во второй круг благодаря виктории над француженкой Кристиной Младенович — 6:2, 6:4.

 
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Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Абу-Даби.
 
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