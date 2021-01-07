Саснович вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Абу-Даби.





В первом круге белоруска без особых проблем преодолела сопротивление Анны Бондар из Венгрии — 6:2, 6:3.

В следующем раунде наша соотечественница сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой, которая попала во второй круг благодаря виктории над француженкой Кристиной Младенович — 6:2, 6:4.