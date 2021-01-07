Чудесные фотографии Рождества в православных храмах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Рождество у православных — второй после Пасхи по важности праздник в религиозном календаре. Православные посещают рождественские службы, молятся и ходят в гости.

Рождество празднуют 7 января в Русской и Белорусской православной церкви, в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения: утром - Царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.