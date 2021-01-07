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Чудесные фотографии Рождества в православных храмах

07.01.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Рождество у православных — второй после Пасхи по важности праздник в религиозном календаре. Православные посещают рождественские службы, молятся и ходят в гости.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Рождество празднуют 7 января в Русской и Белорусской православной церкви, в некоторых других поместных православных церквях мира, а также католики восточного обряда и протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Накануне 6 января в Церкви встретили Рождественский сочельник или навечерие Рождества Христова. В храмах в этот день шли праздничные богослужения: утром - Царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.

 
 
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Светлый праздник Рождества встретили сегодня православные христиане. Смотрите на фотографиях Sputnik кадры, сделанные накануне в Сочельник и во время торжественных...
 
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