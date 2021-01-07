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Виртуальный обман: мошенники похищали деньги у жителей Беларуси через социальную сеть
07.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шесть граждан Украины похитили у жителей Беларуси около 80 тысяч долларов. В Минске завершилось расследование кражи денег с банковских карт. В одно производство объединили 300 криминальных эпизодов, передает «МИР 24».
Мошенники покупали на нелегальных форумах реквизиты доступа пользователей к социальным сетям. И от имени реальных владельцев страниц выманивали у виртуальных друзей логины и пароли. Использовали и другие способы отъема денег.
Деньги молодые люди тратили на алкоголь и азартные игры. Материалы по уголовному делу переданы в Генеральную прокуратуру Беларуси.
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Материалы по уголовному делу переданы в Генеральную прокуратуру Беларуси.
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