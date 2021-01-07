Умер народный артист Валерий Хлевинский

Сегодня стало известно о кончине народного артиста России Валерия Хлевинского.





В его фильмографии такие картины, как «Большая перемена», «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Валентин и Валентина», «Сувенир для прокурора», «Такси-блюз», «Кровь за кровь», «Мур есть Мур» и другие.

Актеру было 77 лет.