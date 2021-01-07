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Умер народный артист Валерий Хлевинский

07.01.2021 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня стало известно о кончине народного артиста России Валерия Хлевинского.

Умер народный артист Валерий Хлевинский

В его фильмографии такие картины, как «Большая перемена», «Вечный зов», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Валентин и Валентина», «Сувенир для прокурора», «Такси-блюз», «Кровь за кровь», «Мур есть Мур» и другие.

Актеру было 77 лет.

 
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Сегодня стало известно о кончине народного артиста России Валерия Хлевинского.
 
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