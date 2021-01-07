Всемирный союз староверов добился освобождения гомельского старообрядца Германа Снежкова. Он покинул Беларусь

















Ранее, в октябре 2020 года, союз сумел добиться освобождения супруги Снежкова и возвращения ей двух несовершеннолетних детей, отправленных властями в приют после ареста родителей. Семья Снежковых выехала в вынужденное изгнание в Вильнюс, где теперь с нею воссоединился глава семьи. Позже по ходатайству союза Герман Снежков был освобожден из СИЗО и находился под подпиской о невыезде.





Как сообщалось ранее, 27 и 29 сентября белорусские силовики задержали всю семью Снежковых - прихожан гомельского храма РПСЦ. Священноначалие их Церкви никак не отреагировало на этот инцидент.



