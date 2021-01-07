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В Испании установлен морозный рекорд
Источник материала: Партизан
Впервые с 1956 года температура воздуха опустилась ниже 32 градусов.
Первый месяц 2021 года привел к появлению нового национального рекорда в Испании. Впервые в этой традиционно теплой стране зафиксировали 34,1 градус мороза. Об этом сообщили местные метеорологи.
Сильный снегопад и ледяной ветер опустили температуру в районе горы Тук-де-ла-Льянса, Пиренеи, до минимальной известной.
Это было на два градуса ниже, чем в 1956 году, когда в Эстани-Дженто, Льейда, что на северо-востоке Испании, была зафиксирована температура 32 градуса ниже нуля. Более сильные снегопады прогнозируются на большей части центральной и северной части Испании с температурой до -11.
В январе 2020 года на Испанию обрушился снежный ураган "Глория". В результате обрушения на восток страны обильного снегопада с сильным ветров, были закрыты десятки дорог, аэропорты и школы. Выпало 40 сантиметров осадков. В провинции Аликанте 20 тысяч домов остались без света. Погибли пятеро человек.
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Впервые с 1956 года температура воздуха опустилась ниже 32 градусов.
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