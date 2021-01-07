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Нападение на Капитолий: соцопрос показал отношение американцев
Источник материала: Хартия'97
Нападение на Капитолий: соцопрос показал отношение американцев
Вчера сторонники Трампа ворвались в административное здание.
В США 71% избирателей выступает против захвата здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные
В то же время 21% респондентов поддерживает эти действия .
При этом многие республиканцы (45%) поддерживают действия тех, кто захватил Капитолий, хотя столько же выразили свое несогласие (43%).
Кроме того, 59% избирателей, осведомленных о событиях в Капитолии, считают их скорее насильственными, чем мирными (28%),
Наконец, большинство (62%) избирателей воспринимают эти действия как угрозу демократии.
Опрос был проведен среди 1397 зарегистрированных избирателей, которые слышали об этом событии.
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Вчера сторонники Трампа ворвались в административное здание.
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