Источник материала: Хартия'97

После 25 января в Польше начнется вакцинация людей в возрасте старше 70 лет 7.01.2021, 18:16

Новое решение принято в связи с графиком поставок вакцины.

Уполномоченный правительства по Национальной программе вакцинации - Михал Дворчик на заседании комиссии Сейма по делам здравоохранения проинформировал, что после 25 января начнется вакцинация пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Первоначально предполагалось, что в первой группе окажутся люди в возрасте свыше 60 лет. Новое решение принято в связи с графиком поставок вакцины от производителя, polskieradio.pl .

По мнению доктора Михала Сутковского из Коллегии семейных врачей, в сложившейся ситуации такое решение обосновано по медицинским показателям:

«Люди старше 70 лет, а тем более старше 80 лет находятся в той критической группе пациентов, для которых заболевание COVID-19 в одном из семи случаев может закончится смертью. А значит, обязанностью государства, обязанностью всех учреждений здравоохранения является такая организация прививок, чтобы в первую очередь привить людей, наиболее подверженных инфекции».

В настоящее время вакцинация в Польше проводится в так называемой нулевой группе, в которую входят медработники.

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