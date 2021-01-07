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После 25 января в Польше начнется вакцинация людей в возрасте старше 70 лет

07.01.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

После 25 января в Польше начнется вакцинация людей в возрасте старше 70 лет

  • 7.01.2021, 18:16
После 25 января в Польше начнется вакцинация людей в возрасте старше 70 лет

Новое решение принято в связи с графиком поставок вакцины.

Уполномоченный правительства по Национальной программе вакцинации - Михал Дворчик на заседании комиссии Сейма по делам здравоохранения проинформировал, что после 25 января начнется вакцинация пожилых людей в возрасте свыше 70 лет. Первоначально предполагалось, что в первой группе окажутся люди в возрасте свыше 60 лет. Новое решение принято в связи с графиком поставок вакцины от производителя, polskieradio.pl.

По мнению доктора Михала Сутковского из Коллегии семейных врачей, в сложившейся ситуации такое решение обосновано по медицинским показателям:

«Люди старше 70 лет, а тем более старше 80 лет находятся в той критической группе пациентов, для которых заболевание COVID-19 в одном из семи случаев может закончится смертью. А значит, обязанностью государства, обязанностью всех учреждений здравоохранения является такая организация прививок, чтобы в первую очередь привить людей, наиболее подверженных инфекции».

В настоящее время вакцинация в Польше проводится в так называемой нулевой группе, в которую входят медработники.

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Новое решение принято в связи с графиком поставок вакцины.
 
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