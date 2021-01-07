Источник материала: Хартия'97

Жители Минска призывают главу IIHF перенести из Беларуси ЧМ по хоккею 5 7.01.2021, 17:43

1,580

Рене Фазель

Профессиональный спорт должен способствовать развитию благородных качеств человека, а не преступлениям.

Жители Центрального района Минска обратились к главе Совета Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю с открытым письмом, в котором призывают перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси. Минчане напоминают, что в стране продолжается правовой беспредел, и даже детские праздники во дворах не обходятся без внимания силовиков, сообщает «Белсат» .

Жители столицы написали эмоциональное письмо главе Совета Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю, в котором призывают перенести ЧМ по хоккею в 2021 году из Беларуси.

«Здравствуйте, господин Фазель! Мы, белорусы, жители Центрального района города Минска, обращаемся к Вам как мирные граждане Республики Беларусь. Среди нас есть как спортсмены, так и врачи, учителя, программисты, научные сотрудники, мы разных профессий, нас много. В нашем районе построены ледовые дворцы, а именно «Минск-арена». Наши дома находятся в непосредственной близости от того места, где Вы планируете провести ЧМ по хоккею. Каждый вечер, начиная со дня выборов президента Республики Беларусь, в Центральном районе, как и в других районах города Минска, происходят задержания мирных жителей сотрудниками спецподразделений с оружием и в масках.

Нам и нашим родственникам при задержании не предъявляют удостоверения сотрудники милиции, не представляются, угрожают оружием, избивают, похищают и увозят в неизвестном направлении. Сотрудники милиции в масках приезжают на детские площадки, пугают наших детей. В один такой приезд милиционер брызнул маленькой девочке в глаза слезоточивым газом и чуть не сбил на служебном автомобиле коляску с другим ребенком. В другой раз во дворе нашего дома сотрудники ОМОНа задержали мужчин, которые находились вместе со своими детьми около подъезда своего дома. Двух маленьких девочек 6 и 8 лет вместе с их отцом посадили в тонированные автобус, без предъявлении документов, обвинений и объяснения причин. И самое чудовищное, был задержан там же еще один мужчина, который был с восьмимесячным ребенком в коляске, коляску с ребенком сотрудники спецподразделения оставили на улице без родителя, в декабре месяце вечером.

Ни один детский праздник теперь не проходит без налета людей в масках с оружием. Наши дети напуганы, теперь из-за режима в нашей стране образ защитника превратился в карателя.

Задержания происходят каждый день, в каждом дворе Центрального района дежурит ОМОН с оружием. Нас, мирных жителей, сотрудники милиции избивают, насилуют в изоляторах, над нами издеваются, пытают, угрожают, изымают наше имущество, незаконно без оснований удерживают в тюрьмах. Каждый день в тюрьмах Беларуси пытают людей, это происходит и сейчас, когда Вы читаете это письмо.

На данный момент, с августа 2020 года по январь 2021 года, на мирных митингах в Беларуси было задержано более 30 000 человек, на данный момент в тюрьмах находятся 169 человек политических заключенных.

В нашей светлой Беларуси – геноцид, репрессии, нарушение прав человека и правовой дефолт. Последние полгода вся наша страна захлебывается слезами, нам больно и страшно.

Мы честные люди, мы мирные люди, мы граждане Республики Беларусь, из-за сложившейся политической ситуации в нашей стране мы против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Мировой хоккей не должен поддерживать диктатуру. Профессиональный спорт должен способствовать развитию благородных качеств человека, а не преступлениям против человечества.

Уважаемый Ренне Фазель и Совет Международной федерации хоккея, мы призываем Вас не спонсировать режим. На прибыль от чемпионата мира нас продолжат насиловать, пытать и убивать. Мы просим Вас проявить солидарность с народом Беларуси. Именно от Вашего решения будет зависеть поддерживает ли международный хоккей и Вы лично насилие и геноцид. Так или иначе, режим не вечен и именно сейчас Вы собственноручно вписываете свое имя в историю нашей страны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .