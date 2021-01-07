Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечают Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда.





В белорусских церквях праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. Продолжаются они и сейчас.

На связи со студией наш корреспондент Яна Шипко. Съемочная группа СТВ работает у главного храма Белорусского Экзархата Русской православной церкви.





Яна Шипко, корреспондент:

Светлого Рождества! Наша съемочная группа переместилась к Свято-Духову кафедральному собору. Здесь ожидают прибытия Патриаршего Экзарха всея Беларуси, после чего начнется завершающее из рождественских богослужений – Великая вечерня. Надо отметить, что службы на Рождество особенно торжественные и красивые.





В светлый праздник храмы украшают белыми цветами и живыми елями и, конечно, создают вертепы. Они изображают одну из главных библейских сцен – появление на свет младенца Иисуса. Рождество – один из главных двунадесятых праздников православной церкви.

Рождество – праздник семейный, поэтому и в храм сегодня многие берут с собой детей.





Настроение, конечно, праздничное. Оно должно быть праздничным, потому что светлый день.





Праздник Рождества – это один из главных праздников. Для меня он главнее, чем Новый год, потому что в этот день начало жизни, начало нового года. Светло, добро внутри. Хочется прийти в церковь, хочется собраться за столом со своей семьей и разделить эту радость. Пожелать всем добра, мира.





Настроение очень хорошее. Наш Минск красивый, он развивается. Хочу пожелать всем белорусам счастья, любви, чтобы все было хорошо.

Яна Шипко:

Считается, что Рождество возрождает веру в чудеса и доброту. С церковными в Рождество переплетено и множество народных традиций.





Закончился Рождественский пост, и сегодня принято собираться за праздничной трапезой всей семьей, ходить в гости и делать добрые дела. А вот дела по хозяйству лучше отложить, работать в Рождество не принято.

Подробнее смотрите в нашем видеоматериале .

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