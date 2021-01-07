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Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

07.01.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.  

По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.

В том числе чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал Президент нашей страны.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Алена Сырова, СТВ: 
Ушедший год так прошелся по судьбам стран и их жителей глобально, так приземлил, вернее даже осадил нас, что в какой-то момент появились сомнения: а будем ли мы когда-то снова счастливы, найдется ли в нашей душе место для радости и праздника? Но новогодние и рождественские дни волшебным образом дарят веру в чудо даже тем, кто уже давно вырос и привык прагматично смотреть на жизнь.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто.  

Я хочу, чтобы будущий год был лучше. И он будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас. Главное – берегите друг друга, берегите своих родных, берегите своих близких.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Алена Сырова, СТВ: 
Речь прежде всего о пандемии. Люди болеют, не всех, к сожалению, удается спасти. Но если оглянуться, то в сравнении с другими нам, очевидно, повезло больше, справляемся. И как тут не поверить, что сверху кто-то действительно приглядывает? За нашей Беларусью, которая пережила сложнейший период в истории, за нами, за белорусами, которые оказались в шаге от потери главного – права быть хозяевами на своей земле, да и самой земли.  

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

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Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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