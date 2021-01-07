ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

07.01.2021 18:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым, ставят свечи за здравие и просят вроде и о сокровенном, но, получается, о глобальном – таком понятном и близком каждому.   

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается надежда на все самое хорошее: на мир, на доброту, на любовь.

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Эта церковь появилась в Минске в 2020 году. Рядом мемориальный комплекс «Масюковщинский лагерь смерти». На этих землях в годы Великой Отечественной войны были замучены не менее 80 тысяч военнопленных, людей, которые даже под пытками не предали.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

В том числе чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал Президент нашей страны. Такие праздники Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Читайте также:

Александр Лукашенко о 2020-м: «Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим»

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Комендант сдала 20 холодильников. Какую бытовую технику минчане чаще всего отдают на переработку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by