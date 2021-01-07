История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?





Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым, ставят свечи за здравие и просят вроде и о сокровенном, но, получается, о глобальном – таком понятном и близком каждому.





Каждый год, когда Христос рождается, у человека рождается надежда на все самое хорошее: на мир, на доброту, на любовь.





Эта церковь появилась в Минске в 2020 году. Рядом мемориальный комплекс «Масюковщинский лагерь смерти». На этих землях в годы Великой Отечественной войны были замучены не менее 80 тысяч военнопленных, людей, которые даже под пытками не предали.





В том числе чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня празднуем Рождество на своей земле, приехал Президент нашей страны. Такие праздники Александр Лукашенко всегда разделяет со всеми, кто верит.





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