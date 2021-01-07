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BMW врезалась в столб на проспекте Дзержинского (видео)

07.01.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во второй половине дня на столичном проспекте Дзержинского (возле перекрестка с 1-м Извозным переулком) случилось ДТП. Читатели Onliner прислали видео и фото с места событий. Судя по ним, в аварии повреждены две машины, одна из них — весьма серьезно.

Серая BMW 5-й серии угодила передом в столб (он слегка накренился), у машины сильно разбита фронтальная часть. Вероятно, второй участник ДТП — хэтчбек темного цвета, который стоит в крайней правой полосе на аварийке. По словам читательницы, приславшей нам видео, на второй машине наклейка 70. Информации о причинах ДТП и пострадавших на данный момент нет.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня во второй половине дня на столичном проспекте Дзержинского (возле перекрестка с 1-м Извозным переулком) случилось ДТП. Читатели Onliner прислали видео и фото с...
 
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