Пятый заезд привел караван в поселок Эль-Кайсума. Вдоль спецучастка длиной 456 км встречались участки с камнями и дюнами. Несмотря на сложности, молодой белорусский пилот преодолел маршрут в высоком темпе.

Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 3 часа 38 минут. Россиянин Андрей Каргинов выиграл у него меньше минуты, а вот лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал четвертым с 5-минутным отставанием.





В генеральной классификации белорусы переместились с 9-го на 8-е место, сократив отставание от лидера примерно на 5 минут – до 1 часа 25 минут.













пишет interfax.by Сергей Вязович после трудностей прошлого этапа все же проехал маршрут и стартовал в очередном заезде с 11-й позиции. Однако где-то на середине трассы столкнулся с проблемами,interfax.by





Шестой спецучасток направит пелотон в город Хаиль. "Боевыми" будут 448 км, которые можно назвать приключением в дюнах – обещают много песчаных горок. Зато на финише гонщиков ожидает заслуженный день отдыха.





"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.



