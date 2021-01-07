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Самый молодой пилот МАЗа пришел вторым на пятом этапе "Дакара"

07.01.2021 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда "Дакар-2021", повторив успех предыдущего заезда. В результате "зубр" улучшил свое положение в турнирной таблице, рассказали в пресс-службе ОАО "МАЗ".

Пятый заезд привел караван в поселок Эль-Кайсума. Вдоль спецучастка длиной 456 км встречались участки с камнями и дюнами. Несмотря на сложности, молодой белорусский пилот преодолел маршрут в высоком темпе.
Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 3 часа 38 минут. Россиянин Андрей Каргинов выиграл у него меньше минуты, а вот лидер гонки Дмитрий Сотников финишировал четвертым с 5-минутным отставанием.

В генеральной классификации белорусы переместились с 9-го на 8-е место, сократив отставание от лидера примерно на 5 минут – до 1 часа 25 минут.



Сергей Вязович после трудностей прошлого этапа все же проехал маршрут и стартовал в очередном заезде с 11-й позиции. Однако где-то на середине трассы столкнулся с проблемами, пишет interfax.by

Шестой спецучасток направит пелотон в город Хаиль. "Боевыми" будут 448 км, которые можно назвать приключением в дюнах – обещают много песчаных горок. Зато на финише гонщиков ожидает заслуженный день отдыха. 

"Дакар-2021" проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.
 
 
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МАЗ Алексея Вишневского пришел вторым на пятом этапе ралли-рейда "Дакар-2021", повторив успех предыдущего заезда. В результате "зубр" улучшил свое положение в...
 
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