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Беляцкий: командира минского ОМОНа обвиняли в пытках еще в 1999-м
Источник материала: Партизан
Руководитель правозащитного центра» Весна " Алесь Беляцкий рассказал, как много лет строилась система пыток задержанных и заключенных в Беларуси.
Он цитирует заявления задержанных в октябре 1999 года, которые сильно напоминают свидетельства последних месяцев. В одной из жалоб упоминается нынешний командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, который в 1999 году командовал взводом.
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Руководитель правозащитного центра» Весна " Алесь Беляцкий рассказал, как много лет строилась система пыток задержанных и заключенных в Беларуси.
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