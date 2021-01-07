Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" финишировал вторым на пятом этапе экстремального ралли "Дакар-2021". Отставаиние от лидера составило 2 минуты 42 секунды, сообщает БелТА.

Нынешний отрезок пролегал от Эр-Рияда до Аль-Касумы. Протяженность трассы составила 456 километров. Алексей Вишневский сменил лидера белорусской команды – Сергея Вязовича. Накануне белорусский грузовик номер один вышел из строя .

В общем зачете по результатам сегодняшнего заезда лидирует российский экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место за еще одним представителем "КАМАЗ-мастер" - Антоном Шибаловым. На третьем удерживается чех – Мартин Мацик.

Что касается белорусов, то после пятого этапа Алексей Вишневский поднялся на седьмую строчку генеральной квалификации.

Утром 8 января грузовики выйдут на очередной старт. Протяженность заезда составит 448 километров.