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Белорусский экипаж занял второе место на этапе "Дакара-2021"
07.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 янв – Sputnik. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" финишировал вторым на пятом этапе экстремального ралли "Дакар-2021". Отставаиние от лидера составило 2 минуты 42 секунды, сообщает БелТА.
Нынешний отрезок пролегал от Эр-Рияда до Аль-Касумы. Протяженность трассы составила 456 километров. Алексей Вишневский сменил лидера белорусской команды – Сергея Вязовича. Накануне белорусский
В общем зачете по результатам сегодняшнего заезда лидирует российский экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место за еще одним представителем "КАМАЗ-мастер" - Антоном Шибаловым. На третьем удерживается чех – Мартин Мацик.
Что касается белорусов, то после пятого этапа Алексей Вишневский поднялся на седьмую строчку генеральной квалификации.
Утром 8 января грузовики выйдут на очередной старт. Протяженность заезда составит 448 километров.
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На средней скорости свыше 80 километров в час экипаж Алексея Вишневского уступил чуть большее 2 минут лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову.
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