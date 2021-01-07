ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский экипаж занял второе место на этапе "Дакара-2021"

07.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" финишировал вторым на пятом этапе экстремального ралли "Дакар-2021". Отставаиние от лидера составило 2 минуты 42 секунды, сообщает БелТА.

Нынешний отрезок пролегал от Эр-Рияда до Аль-Касумы. Протяженность трассы составила 456 километров. Алексей Вишневский сменил лидера белорусской команды – Сергея Вязовича. Накануне белорусский грузовик номер один вышел из строя.

В общем зачете по результатам сегодняшнего заезда лидирует российский экипаж Дмитрия Сотникова. Второе место за еще одним представителем "КАМАЗ-мастер" - Антоном Шибаловым. На третьем удерживается чех – Мартин Мацик.

Что касается белорусов, то после пятого этапа Алексей Вишневский поднялся на седьмую строчку генеральной квалификации.

Утром 8 января грузовики выйдут на очередной старт. Протяженность заезда составит 448 километров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На средней скорости свыше 80 километров в час экипаж Алексея Вишневского уступил чуть большее 2 минут лидеру гонки россиянину Андрею Каргинову.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чичваркин: Что будет с Беларусью и с Лукашенко? То же самое, что с Мадуро. Будут 10% руководить остальными 90%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by