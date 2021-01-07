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"Заговор классиков": Даль – создатель матрицы русских слов и понятий
07.01.2021 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По отцу – датчанин, по матери – француз. В молодости военный моряк, затем студент Дерптского университета. Владимир Иванович Даль стал исконно русским писателем, поэтом, драматургом.
© Sputnik Станислав
Современный классик мировой литературы Виктор Ерофеев хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. В проекте "Заговор классиков" он говорит об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению.
Русские классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Друг Пушкина. Врач-хирург. Собиратель русских сказок и пословиц. Полвека работал над уникальным произведением: Толковым словарем великорусского языка.
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