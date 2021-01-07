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Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

07.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сложившейся традиции, светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

Сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое.  

История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас и показывал, что и нам нужно этому следовать. И пусть этот святой праздник побудит нас к тому, чтобы и мы приносили ко Господу свои благодарные сердца.  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, Владыка, за добрые слова!  

Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»

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Для меня этот праздник главнее, чем Новый год. С какими мыслями православные верующие идут в храмы на Рождество?

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Митрополит Вениамин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
 
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