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Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сила в единстве, а еще в том, чтобы не делать поспешных выводов. Митрополит Вениамин, пользуясь тем, что сегодня его слышат миллионы белорусов, просит задуматься о миссии того, чье рождение сегодня празднуем. И в этих словах каждый услышит свое.
История этого места хранит трагедию. Чем уникален храм Воздвижения Креста Господня в Минске?
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Митрополит Вениамин в праздник Рождества: «Он жил и служил прежде всего для каждого человека, для каждого из нас»
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и...
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