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«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым.
Было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает. Наверное, всегда видно, как информация подается или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.
Все-таки общество наше должно как-то понимать, что главное – не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь – такая штука, что если на этой земле мы должны жить вместе, значит должны быть дружны.
– Всех с праздником светлым! Крепкого здоровья, любви, радости и мира.
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«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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