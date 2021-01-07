«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.





Храм Воздвижения Креста Господня – один из тысяч в Беларуси и миллионов в мире, где 7 января православные верующие празднуют рождение Спасителя и молятся о том, чтобы будущее было добрым.





Было видно по глазам, что человек говорит о том, что думает. Наверное, всегда видно, как информация подается или как человек говорит – веришь или не веришь. Я поверил.





Все-таки общество наше должно как-то понимать, что главное – не доказать что-то друг другу, а понимать, что жизнь – такая штука, что если на этой земле мы должны жить вместе, значит должны быть дружны.





– Всех с праздником светлым! Крепкого здоровья, любви, радости и мира.



– В нашей стране и не только в нашей стране – во всем мире. Сберечь это.

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