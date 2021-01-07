Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 7 января в Рождество Христово посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.





Алена Сырова, СТВ:

Глобально наша страна – пример для многих. Более 25 конфессий на одной территории, но мы не делим друг друга по принципу: православный, католик или мусульманин. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Мы не смотрим, поляк, еврей, русский, литовец или украинец, белорус, проживающие здесь, на нашей земле. Мы никогда не делили на своих и чужих.



Президент настаивает: не стоит начинать. И, кажется, с ним согласны. Его услышали и поддержали.

Александр Григорьевич! Мудрости вам и терпения! Народ с вами!





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам!

– Большое спасибо за то, что вы есть у нас.





Александр Лукашенко:

– Спасибо!

– Спасибо вам!

– Мы с вами. Мы до конца с вами будем.





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