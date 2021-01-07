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Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Мы не смотрим, поляк, еврей, русский, литовец или украинец, белорус, проживающие здесь, на нашей земле. Мы никогда не делили на своих и чужих.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Большое спасибо за то, что вы есть у нас.
Александр Лукашенко:
– Спасибо вам!
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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