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Почти 43 тыс. человек остались без света из-за аварии в Приморье
Источник материала: ОНТ
Почти 43 тысячи человек остались без электричества в Приморском крае (Россия). Об этом 7 января
Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители – порядка 42 900 человек.
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Почти 43 тысячи человек остались без электричества в Приморском крае (Россия). Об этом 7 января информирует сайт ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ....
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