Почти 43 тыс. человек остались без света из-за аварии в Приморье

Источник материала: ОНТ

Почти 43 тысячи человек остались без электричества в Приморском крае (Россия). Об этом 7 января информирует сайт ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Уточняется, что без электроснабжения остались бытовые потребители – порядка 42 900 человек.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

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