Сальма Хайек впечатлила фанатов снимком в бикини

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Сальма Хайек разместила в Instagram новый пост, который впечатлил ее подписчиков.

Звезда кино продемонстрировала свою фигуру. На снимке 54-летняя Хайек в бассейне позирует в коричневом бикини. Впечатляющий образ Сальма дополнила солнцезащитными очками.





Фанаты не смогли пройти мимо этого фото. Люди выражали в комментариях свой восторг и поставили под постом свыше двух миллионов отметок «Нравится».

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram