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Сальма Хайек впечатлила фанатов снимком в бикини
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Сальма Хайек
Звезда кино продемонстрировала свою фигуру. На снимке 54-летняя Хайек в бассейне позирует в коричневом бикини. Впечатляющий образ Сальма дополнила солнцезащитными очками.
Фанаты не смогли пройти мимо этого фото. Люди выражали в комментариях свой восторг и поставили под постом свыше двух миллионов отметок «Нравится».
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Голливудская актриса Сальма Хайек разместила в Instagram новый пост, который впечатлил ее подписчиков. Звезда кино продемонстрировала свою фигуру. На снимке 54-летняя...
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