Снегопады и морозы на подходе: прогноз погоды на 7 января

Источник материала: ОНТ

Не по сезону тёплая и сырая погода подходит к своему завершению и уже после Рождества в нашу страну придет по-настоящему зимняя погода со снегопадами и морозами.

8 января погодные условия будет определять активный южный циклон. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, он принесет более ненастную погоду – снегопады, порывистый ветер. Обстановка на дорогах будет сложной.

В пятницу – облачно. Во многих районах пройдет сильный снег, местами налипание мокрого снега. Влажность до 100%. Слабый туман, видимость до километра, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от 0°С в западных и юго-восточных районах до -3°С в северных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки – 0°С …-2°С. К вечеру температура существенно не изменится – от 0°С до -3°С.

Далее циклон сместится на центральные регионы России и по его периферии начнет поступать более холодный воздух, что приведет к постепенному понижению температуры. В субботу ночью от 0°С до -6°С, в северных районах до -8°С мороза. Днем от -6°С по северу до +1°С по югу, в воскресенье еще на 3 градуса холоднее. Временами будет проходить снег. Местами на дорогах будет скользко. Слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-западный, северный умеренный. В начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.

Фото: БЕЛТА

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