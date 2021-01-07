Замерзший водопад обрушился на туристов на Камчатке

Источник материала: ОНТ

На Камчатке идет поисковая операция. На туристов обрушился замерзший водопад.





Один человек погиб, троих удалось достать живыми. Людей эвакуировали вертолетом в Камчатскую краевую больницу. Один из выживших, ребенок, в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, другие туристические группы не пострадали. И всё же спасатели продолжают разбирать ледяные глыбы. Не исключено, что под завалами могли оказаться путешественники-одиночки.

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