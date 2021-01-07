|
Замерзший водопад обрушился на туристов на Камчатке
Источник материала: ОНТ
На Камчатке идет поисковая операция. На туристов обрушился замерзший водопад.
Один человек погиб, троих удалось достать живыми. Людей эвакуировали вертолетом в Камчатскую краевую больницу. Один из выживших, ребенок, в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, другие туристические группы не пострадали. И всё же спасатели продолжают разбирать ледяные глыбы. Не исключено, что под завалами могли оказаться путешественники-одиночки.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Камчатке идет поисковая операция. На туристов обрушился замерзший водопад. Один человек погиб, троих удалось достать живыми. Людей эвакуировали вертолетом в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)