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Замерзший водопад обрушился на туристов на Камчатке

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Замерзший водопад обрушился на туристов на Камчатке

На Камчатке идет поисковая операция. На туристов обрушился замерзший водопад.


Один человек погиб, троих удалось достать живыми. Людей эвакуировали вертолетом в Камчатскую краевую больницу. Один из выживших, ребенок, в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, другие туристические группы не пострадали. И всё же спасатели продолжают разбирать ледяные глыбы. Не исключено, что под завалами могли оказаться путешественники-одиночки.

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На Камчатке идет поисковая операция. На туристов обрушился замерзший водопад. Один человек погиб, троих удалось достать живыми. Людей эвакуировали вертолетом в...
 
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