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Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя с Крисом Эвансом
Источник материала: ОНТ
Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя Крисом Эвансом во время благотворительного марафона,
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт провел благотворительный прямой эфир в своем Instagram. В акции приняли участие такие знаменитости как Роберт Дауни-младший, Закари Ливай, Лора Дерн и другие знаменитости. Но ярче всех выступил Арнольд Шварценеггер, который по совместительству является тестем Пратта.
«Наш следующий гость — мистер Вселенная, Терминатор, бывший губернатор Калифорнии, мой тесть, дедушка моей дочери. Другими словами, сейчас главное не облажаться, иначе меня затерминаторят», — представил актера Крис Пратт.
Шварценеггер же поприветствовал зятя так: «Здравствуй, Крис... Эванс. Здравствуй, Крис Эванс».
Безусловно, это была шутка и бессменный Терминатор сразу же извинился за свою ошибку: «Прости, я должен знать твое имя, ведь ты — мой любимый зять».
Фото: gossipcop.com
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Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя Крисом Эвансом во время благотворительного марафона, рассказывает kinopoisk.ru. Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт провел...
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