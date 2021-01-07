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Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя с Крисом Эвансом

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арнольд Шварценеггер перепутал своего зятя с Крисом Эвансом

Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя Крисом Эвансом во время благотворительного марафона, рассказывает kinopoisk.ru.

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт провел благотворительный прямой эфир в своем Instagram. В акции приняли участие такие знаменитости как Роберт Дауни-младший, Закари Ливай, Лора Дерн и другие знаменитости. Но ярче всех выступил Арнольд Шварценеггер, который по совместительству является тестем Пратта.

«Наш следующий гость — мистер Вселенная, Терминатор, бывший губернатор Калифорнии, мой тесть, дедушка моей дочери. Другими словами, сейчас главное не облажаться, иначе меня затерминаторят», — представил актера Крис Пратт.

Шварценеггер же поприветствовал зятя так: «Здравствуй, Крис... Эванс. Здравствуй, Крис Эванс».

Безусловно, это была шутка и бессменный Терминатор сразу же извинился за свою ошибку: «Прости, я должен знать твое имя, ведь ты — мой любимый зять».



Фото: gossipcop.com

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Арнольд Шварценеггер назвал своего зятя Крисом Эвансом во время благотворительного марафона, рассказывает kinopoisk.ru. Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт провел...
 
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