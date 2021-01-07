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Фото Екатерины Климовой рядом с Николаем Валуевым восхитило Сеть - она выглядит маленькой девочкой

07.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фото Екатерины Климовой рядом с Николаем Валуевым восхитило Сеть - она выглядит маленькой девочкой

Российская актриса Екатерина Климова разместила в своем Instagram фото, которое впечатлило и удивило подписчиков.

На снимке артистка после спектакля позирует рядом с депутатом и бывшим боксером Николаем Валуевым. Фанаты в комментариях отметили изящность Климовой. Многие заявили, что рядом с Валуевым актриса выглядит маленькой девочкой.

Фолловеры оценили пост Климовой по достоинству. Вскоре он собрал более 20 тысяч отметок «Нравится» и свыше 100 комментариев.

Фото: instagram / klimovagram

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Российская актриса Екатерина Климова разместила в своем Instagram фото, которое впечатлило и удивило подписчиков. На снимке артистка после спектакля позирует рядом с...
 
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