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Фото Екатерины Климовой рядом с Николаем Валуевым восхитило Сеть - она выглядит маленькой девочкой
Источник материала: ОНТ
Российская актриса Екатерина Климова
На снимке артистка после спектакля позирует рядом с депутатом и бывшим боксером Николаем Валуевым. Фанаты в комментариях отметили изящность Климовой. Многие заявили, что рядом с Валуевым актриса выглядит маленькой девочкой.
Фолловеры оценили пост Климовой по достоинству. Вскоре он собрал более 20 тысяч отметок «Нравится» и свыше 100 комментариев.
Фото: instagram / klimovagram
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Российская актриса Екатерина Климова разместила в своем Instagram фото, которое впечатлило и удивило подписчиков. На снимке артистка после спектакля позирует рядом с...
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