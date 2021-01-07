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Знаменитый фонарщик из Бреста выдвинут в делегаты на Всебелорусское народное собрание
Источник материала: ОНТБреста выдвинут в делегаты на Всебелорусское народное собрание" class="one-news__figure-img">
Продолжается выдвижение участников Всебелорусского народного собрания. Один из кандидатов от Бреста – человек сказочной профессии.
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Продолжается выдвижение участников Всебелорусского народного собрания. Один из кандидатов от Бреста – человек сказочной профессии. Виктор Кирисюк – самый...
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