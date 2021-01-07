Знаменитый фонарщик из Бреста выдвинут в делегаты на Всебелорусское народное собрание

Источник материала: ОНТ

Бреста выдвинут в делегаты на Всебелорусское народное собрание" class="one-news__figure-img">

Продолжается выдвижение участников Всебелорусского народного собрания. Один из кандидатов от Бреста – человек сказочной профессии.





Виктор Кирисюк – самый известный в стране фонарщик. На работу он выходит ежедневно, чтобы зажечь керосиновые огни. Событие популярное, каждый спешит сфотографироваться и загадать желание. Работа у Виктора хотя и сказочная, но вопросы города и его жителей фонарщик часто слышит из первых уст.



Всебелорусское народное собрание пройдёт 11 и 12 февраля. 2700 делегатов со всей страны. Люди разных профессий и сфер жизни обсудят социально-экономическое и общественно-политическое развитие Беларуси на ближайшие пять лет.

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